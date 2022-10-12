Валюты "отдельных развитых стран" сочли источником проблем для всего мира

Директор департамента стран Азии Министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсун в ходе встречи с послом Пакистана в Китае Моин уль-Хаком подверг критике монетарную политику "отдельных развитых стран", валюты которых стали источником проблем для всего мира. Об этом сообщил в среду МИД КНР.

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"Отдельные развитые государства прибегают к крайним мерам, используя повышение процентной ставки для сокращения разрыва в своем бюджетном балансе. Это имеет тесную связь с мощными колебаниями на международном финансовом рынке, - подчеркнул Лю Цзиньсун, очевидно, имея в виду прежде всего США. - Валюта одной страны стала проблемой для всех остальных государств, это отнюдь не нормально".

Как он уточнил, для сдерживания инфляции и "обслуживания внутриполитической повестки" власти развитых стран проводят монетарную политику, абсолютно не принимая во внимание последствия, которые она окажет на другие экономики. Тем самым "сужается пространство для стратегических мер" у всех прочих государств, искусственно подстегивается рост инфляции в мире.

"Это приводит к увеличению задолженности стран с формирующейся рыночной экономикой и может обернуться стагнацией, а также упадком международной экономики", - добавил Лю Цзиньсун. По его словам, возникает неблагоприятная ситуация, которая в долгосрочной перспективе способна отразиться на торговле, инвестициях и цепочках поставок в глобальных масштабах.