Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
29 минут назад

Евро поднялся выше 64 рублей

Лера Букина

Рубль в среду утром теряет позиции к доллару и к евро. Курс европейской валюты преодолел отметку в 64 рубля впервые с 7 июля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Евро резко повысился к рублю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состояния на 08:42 мск курс евро повышался на 2,56 рубля, до 64,08 рубля. К 08:52 он замедлил рост до 63,64 рубля.

Курс доллара торговался по 64,84 рубля (+1,85 рубля).

Описан девятый пакет санкций Евросоюза против России

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил «Ленте.ру» о наличии вероятности увидеть в скором времени доллар на уровне 70 рублей. Он отметил большое количество факторов, влияющих на ситуацию. Так, по словам эксперта, на рынке считают, что в России будут проблемы с экспортом. Кроме того, бытует мнение, что ограничения будут ослаблять экономику страны, указал специалист. Это, по его словам, отражается на российской валюте.

Рынки,Александр Разуваев,Московская биржа,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители