Евро резко повысился к рублю

Рубль в среду утром теряет позиции к доллару и к евро. Курс европейской валюты преодолел отметку в 64 рубля впервые с 7 июля, следует из данных торгов на Московской бирже .

По состояния на 08:42 мск курс евро повышался на 2,56 рубля, до 64,08 рубля. К 08:52 он замедлил рост до 63,64 рубля.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил «Ленте.ру» о наличии вероятности увидеть в скором времени доллар на уровне 70 рублей. Он отметил большое количество факторов, влияющих на ситуацию. Так, по словам эксперта, на рынке считают, что в России будут проблемы с экспортом. Кроме того, бытует мнение, что ограничения будут ослаблять экономику страны, указал специалист. Это, по его словам, отражается на российской валюте.