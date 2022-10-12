Индекс Мосбиржи подрос

На открытии торгов в среду индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 0,87%, индекс РТС - снижение на 0,34%, следует из данных Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи к 10.02 мск поднимался до 1966,36 пункта, индекс РТС падал до 961,36 пункта.

Аналитики BCS Global Market сообщили ранее «Интерфаксу» об отсутствии уверенности в устойчивости восходящего тренда по индексу МосБиржи в нынешних условиях.

Они не исключают консолидации ниже 2000 пунктов в краткосрочной перспективе. При этом, по мнению специалистов, пока драйверов для роста мало.