Индекс Мосбиржи подрос

На открытии торгов в среду индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 0,87%, индекс РТС - снижение на 0,34%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск поднимался до 1966,36 пункта, индекс РТС падал до 961,36 пункта.
Аналитики BCS Global Market сообщили ранее «Интерфаксу» об отсутствии уверенности в устойчивости восходящего тренда по индексу МосБиржи в нынешних условиях.
Они не исключают консолидации ниже 2000 пунктов в краткосрочной перспективе. При этом, по мнению специалистов, пока драйверов для роста мало.
Аналитики, опрошенные «Известиями», не исключают приостановку торговли долларами и евро на бирже в связи с новыми санкциями в отношении российского финансового рынка. По их словам, участники рынка пытаются активно распродать «токсичные» валюты. Эксперты пока не торопятся делать прогнозы по рынку акций в связи с тем, что потенциал снижения еще не исчерпан.