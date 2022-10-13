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1 час назад

Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

ТАССиещё 2

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует рост ведущих индексов.

Российский рынок акций продемонстрировал рост ведущих индексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным торговой площадки на 10:07 , индекс Мосбиржи растет на 0,14% - до 1 954,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,95%, поднимаясь до 973,24 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 1 950,24 пункта (-0,07%), а долларовый индекс РТС рос на 1,02%, поднимаясь до 964,28 пункта.

По данным торгов на 10:07, курс доллара к рублю снижается на 1,87%, до 63,21 рубля, евро - на 1,19%, до 62 рублей.

Рынки,Московская биржа,
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