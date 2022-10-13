Российский рынок акций продемонстрировал рост ведущих индексов

По данным торговой площадки на 10:07 , индекс Мосбиржи растет на 0,14% - до 1 954,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,95%, поднимаясь до 973,24 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 1 950,24 пункта (-0,07%), а долларовый индекс РТС рос на 1,02%, поднимаясь до 964,28 пункта.