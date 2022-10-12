Предложение президента России Владимира Путина о газовом хабе новое и требует обсуждения. Об этом заявили в Минэнерго Турции, передает РИА Новости.

Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».