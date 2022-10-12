ЦБ насторожило предложение Госдумы о зарубежных банках

"Если вы не контролируете в полной мере надзор над всей финансовой структурой и у вас действует только ее филиал, то есть вы не видите полный баланс той организации, которая осуществляет деятельность на вашей территории и не можете мерами регулирования его в полной мере контролировать, то это создает риски финансовой стабильности. Ровно поэтому открытие филиалов в большинстве стран запрещено", - заявил Заботкин в ходе выступления в Госдуме.