Возможное прекращение работы "Турецкого потока" назвали катастрофой

«Если «Турецкий поток» остановит свою работу из-за диверсии или по какой-то другой причине, энергетический кризис в мире значительно усугубится <....> По этому маршруту Турция получается около 20% от объема необходимого ей газа. Страны Юго-Восточной Европы: Болгария, Греция, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия обеспечивают за счет поставок по «Турецкому потоку» от 30% до 100% своих газовых потребностей», — заявил Гривач.