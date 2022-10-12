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34 минуты назад

Аналитик Гривач назвал катастрофой возможное прекращение работы "Турецкого потока"

Газета.Ru

Возможное прекращение работы газопровода «Турецкий поток» будет иметь для глобального энергетического рынка катастрофические последствия. Ряд стран закрывает до 100% своих потребностей именно с помощью этой транспортной системы, приводит слова заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача «Лента.ру».

Возможное прекращение работы "Турецкого потока" назвали катастрофой
Фото: pentapostagma.grpentapostagma.gr

«Если «Турецкий поток» остановит свою работу из-за диверсии или по какой-то другой причине, энергетический кризис в мире значительно усугубится <....> По этому маршруту Турция получается около 20% от объема необходимого ей газа. Страны Юго-Восточной Европы: Болгария, Греция, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия обеспечивают за счет поставок по «Турецкому потоку» от 30% до 100% своих газовых потребностей», — заявил Гривач.

Учитывая, что возможностей для поставок российского газа на европейский рынок становится все меньше, потеря еще одного газопровода создаст колоссальные проблемы для бесперебойного энергоснабжения ряда стран региона, добавил он.

«Учитывая состояние рынка из-за недоступности значительной части российских энергоносителей, выпадение таких объемов создаст катастрофические проблемы для ряда государств предстоящей зимой. Это усугубит мировой энергетический кризис», — заключил Гривач.

12 октября президент России Владимир Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков». Для выполнения этой задачи потребуется создание нового газового хаба в Турции в акватории Черного моря. Направлять топливо в Европу можно будет с помощью «Турецкого потока». Надежность этого маршрута будет обусловлена высокой степенью безопасности черноморского региона.

Рынки,Экономика,Алексей Гривач,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,
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