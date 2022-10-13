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2 часа назад

Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Большинство стран Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах, сообщает РИА «Новости».

Кожошев предположил, что «со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты. Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ».

Напомним, в середине сентября страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились поддерживать увеличение расчетов в национальных валютах. Тогда же президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС сообщил о росте расчетов в национальных валютах между государствами Шанхайской организации сотрудничества. Ранее российский лидер заявил о неизбежности процесса дедолларизации. В мае Путин заявлял, что доля расчетов в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС достигла 75%.

Рынки,Владимир Путин,ШОС,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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