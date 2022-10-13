Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях

Большинство стран Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
Он отметил, что Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах, сообщает РИА «Новости».
Кожошев предположил, что «со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты. Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ».
Напомним, в середине сентября страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились поддерживать увеличение расчетов в национальных валютах. Тогда же президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС сообщил о росте расчетов в национальных валютах между государствами Шанхайской организации сотрудничества. Ранее российский лидер заявил о неизбежности процесса дедолларизации. В мае Путин заявлял, что доля расчетов в национальных валютах стран-участниц ЕАЭС достигла 75%.