Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях

Большинство стран Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

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Он отметил, что Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах, сообщает РИА «Новости».

Кожошев предположил, что «со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты. Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ».