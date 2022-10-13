В России заметили рост спроса на IT-специалистов

Спрос на IT-специалистов в России значительно вырос, заявил специалист в области новых технологий Ваге Закарян. Он отметил, что сейчас в стране необходимы квалифицированные кадры для создания качественных продуктов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт дал рекомендации IT-специалистам в части развития своей карьеры.

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За последние месяцы многие IT-специалисты уехали из России, отметил Закарян.

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«Одна из причин — сложности с работой или ее внезапная потеря», — указал он. Такая ситуация характерна для специалистов, которые работали на зарубежные компании, покинувшие российский рынок, либо на компании, чья бизнес-модель претерпела радикальные перемены за последнее время, в связи с чем специалисты стали невостребованными.

«Сейчас в России спрос на IT-специалистов значительно вырос, и необходимы квалифицированные кадры для создания IT-продуктов», — поделился специалист.

Многие представители индустрии столкнулись с необходимостью переосмысления карьерного пути и принятия серьезных решений, отметил Закарян.

«Успех этих начинаний зависит от множества факторов. Большое значение имеет аудитория, на которую рассчитан будущий продукт», — высказался он.

В России актуально импортозамещение на рынке IT-продуктов, и поэтому спрос на новые разработки очень высокий, поделился эксперт в области новых технологий.

«Второй важный аспект — источник финансирования проекта. Ведется ли разработка на собственные средства, либо на средства инвестора — все это влияет на дальнейшую судьбу проекта. Не стоит забывать и о рисках, которые зависят от условий ведения бизнеса в стране пребывания», — отметил Закарян.

Он посоветовал запускать такие проекты, которые не потребуют большой инфраструктуры и будут мобильными. «Наиболее гибким и жизнеспособным будет проект без жесткой географической привязанности. В целом можно сказать, что только небольшой процент IT-специалистов сможет создать подобный стартап не в России преимущественно на свои средства. С внешним финансированием, скорее всего, будут сложности. В России же, наоборот, активизируется поддержка IT-разработок, в том числе на государственном уровне», — счел эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Нижнем Новгороде начнут строить IT-кампус, соответствующее концессионное соглашение с директором ООО «Развитие инновационных проектов» Михаилом Корягиным 5 октября подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.