Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях

Почти всем странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС удалось согласовать переход на оплату газа в российской валюте. Власти Казахстана в настоящее время обсуждают такую меру, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

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Среди тех, кто согласился пойти на это, - Белоруссия, Армения и Кыргызстан, подчеркнул Кожошев.

Он прогнозирует рост торговли в национальных валютах в ближайшем будущем. В этой связи, по словам министра, рубль будет демонстрировать укрепление.

Ранее «Газпром» и китайская CNPC договорились о переводе оплаты за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани.