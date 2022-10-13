Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в рублях

Почти всем странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС удалось согласовать переход на оплату газа в российской валюте. Власти Казахстана в настоящее время обсуждают такую меру, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.
Среди тех, кто согласился пойти на это, - Белоруссия, Армения и Кыргызстан, подчеркнул Кожошев.
Он прогнозирует рост торговли в национальных валютах в ближайшем будущем. В этой связи, по словам министра, рубль будет демонстрировать укрепление.
Ранее «Газпром» и китайская CNPC договорились о переводе оплаты за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани.
Как заявил Миллер, новый механизм оплаты является взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением. Благодаря новому подходу проведение расчетов упростится, отметил он. Также это «даст дополнительный импульс развитию наших экономик, указал Миллер. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что рубль и юань будут использовать в расчетах за газ с КНР в пропорции 50 на 50.