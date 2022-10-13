Чиновникам захотели отменить запрет покупать ценные бумаги

"У нас нет иностранного инвестора и долго не будет, нам каждый инвестор важен. Поэтому не до жира. Давайте рассмотрим, есть ли здравый смысл во всех этих ограничениях", - сказал Швецов, выступая на Уральской конференции НАУФОР .

В частности, по его мнению, необходимо разрешить чиновникам инвестировать свои средства в российский рынок ценных бумаг. Швецов напомнил, что в отличие от чиновников, исполнительные директора (CEO) имеют возможность держать акции своих компаний, несмотря на то, что имеют наибольший объем инсайдерской информации. "Знаете, большего инсайда, чем у CEO компании, нет ни у кого. При этом CEO может владеть акциями компаний, в которых он CEO. А чиновник, который иногда принимает решения - не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения", - пояснил представитель торговой площадки.