Чиновникам захотели отменить запрет покупать ценные бумаги

Нехватка иностранного капитала на российском рынке продлится еще долгое время, поэтому ненужные запретительные меры по доступу инвесторов на рынок необходимо отменить, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
"У нас нет иностранного инвестора и долго не будет, нам каждый инвестор важен. Поэтому не до жира. Давайте рассмотрим, есть ли здравый смысл во всех этих ограничениях", - сказал Швецов, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
В частности, по его мнению, необходимо разрешить чиновникам инвестировать свои средства в российский рынок ценных бумаг. Швецов напомнил, что в отличие от чиновников, исполнительные директора (CEO) имеют возможность держать акции своих компаний, несмотря на то, что имеют наибольший объем инсайдерской информации. "Знаете, большего инсайда, чем у CEO компании, нет ни у кого. При этом CEO может владеть акциями компаний, в которых он CEO. А чиновник, который иногда принимает решения - не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения", - пояснил представитель торговой площадки.
Согласно федеральным законам, сегодня ограничения для госслужащих по ценным бумагам в основном касаются лиц, занимающих высокопоставленные должности. Это руководители корпораций, отдельные сотрудники силовых ведомств и Министерства обороны РФ. Также под ограничения попадает совет директоров Банка России, заместитель генерального прокурора РФ, главы администраций и муниципальных образований, а также некоторые депутаты. Стать инвесторами не смогут и супруги, а также несовершеннолетние дети должностных лиц из списка.