СПБ биржа просит ЦБ разъяснений для владельцев акций экстремистской Meta

"Есть люди, владеющими этими акциями, есть люди, совершающие сделки с ними. А дальше - куча индексов, ведь если владение акциями Meta может так рассматриваться, то владение любым индексом, куда входят акции компании, туда же ложится. И дальше это расширяющийся круг, который не понятно к каким последствиям может привести. Поэтому это нужно пояснить", - также пояснил глава СПБ биржи.