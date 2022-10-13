СПБ биржа просит ЦБ разъяснений для владельцев акций экстремистской Meta

Глава СПБ биржи попросил разъяснение от ЦБ, что владение акциями признанной в РФ экстремистской Meta не является финансированием террористической организации. Об этом сказал глава торговой площадки Роман Горюнов, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
Росфинмониторинг 11 октября включил Meta Platforms Inc. в перечень террористов и экстремистов. Такое решение означает обязанность российских финансовых организаций принять меры по замораживанию денежных средств и иного имущества этой организации, включая запрет на использование финансовой системы РФ для ее финансирования, следует из ответа ведомства на запрос газеты "Ведомости".
"Решение, которое принятое, мы все знаем. Просьба к регулятору, давайте все-таки разъяснение какое-то, что владение акциями Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) не является финансированием террористической организации", - сказал он.
"Есть люди, владеющими этими акциями, есть люди, совершающие сделки с ними. А дальше - куча индексов, ведь если владение акциями Meta может так рассматриваться, то владение любым индексом, куда входят акции компании, туда же ложится. И дальше это расширяющийся круг, который не понятно к каким последствиям может привести. Поэтому это нужно пояснить", - также пояснил глава СПБ биржи.
Как позже сказал председатель ЦБ РФ Филипп Габуния, решение по этому вопросу будет принято в течение октября.
"Думаю, это будет достаточно короткий срок, в этом месяце", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.