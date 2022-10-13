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36 минут назад

СПБ биржа просит ЦБ разъяснений для владельцев акций признанной в РФ экстремистской Meta

ТАСС

Глава СПБ биржи попросил разъяснение от ЦБ, что владение акциями признанной в РФ экстремистской Meta не является финансированием террористической организации. Об этом сказал глава торговой площадки Роман Горюнов, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

СПБ биржа просит ЦБ разъяснений для владельцев акций экстремистской Meta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Росфинмониторинг 11 октября включил Meta Platforms Inc. в перечень террористов и экстремистов. Такое решение означает обязанность российских финансовых организаций принять меры по замораживанию денежных средств и иного имущества этой организации, включая запрет на использование финансовой системы РФ для ее финансирования, следует из ответа ведомства на запрос газеты "Ведомости".

"Решение, которое принятое, мы все знаем. Просьба к регулятору, давайте все-таки разъяснение какое-то, что владение акциями Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) не является финансированием террористической организации", - сказал он.

"Есть люди, владеющими этими акциями, есть люди, совершающие сделки с ними. А дальше - куча индексов, ведь если владение акциями Meta может так рассматриваться, то владение любым индексом, куда входят акции компании, туда же ложится. И дальше это расширяющийся круг, который не понятно к каким последствиям может привести. Поэтому это нужно пояснить", - также пояснил глава СПБ биржи.

Как позже сказал председатель ЦБ РФ Филипп Габуния, решение по этому вопросу будет принято в течение октября.

"Думаю, это будет достаточно короткий срок, в этом месяце", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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