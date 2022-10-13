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1 час назад

Европейским странам предрекли энергетический голод

Lenta.ru

Европейские страны ждет энергетический голод до 2025 года — именно тогда начнется запуск заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США и Катаре. До тех пор даже при увеличении объемов добычи газа энергоносители невозможно будет поставить в ЕС. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

ЕС ждет энергетический голод
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Об этом со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики страны. Но Юшков уверен, как бы Штаты ни наращивали добычу, это не поможет преодолеть энергетический кризис в Европе.

«Дело в том, что это не совсем связанные друг с другом вещи: для того, чтобы закрыть потребности ЕС, нужно строить СПГ-заводы, — объяснил он. — Добыча в США превышает возможности экспорта, так что большая часть объемов останется на внутреннем рынке, позволяя держать стабильно низкие цены».

Для наращивания экспорта, по словам аналитика, необходимы заводы по сжижению газа. И они строятся, но будут введены в эксплуатацию только в период с 2025 по 2030 годы. Пока, увеличивая добычу, США добиваются только профицита предложения на внутреннем рынке, что толкает цены вниз.

«Ввод в эксплуатацию заводов по производству СПГ идет достаточно синхронно. В Катаре, мощности по сжижению будут вводить ровно в тот же срок. В этом и заключается трагизм ситуации: поставлять газ в Европу просто некому. Хотя, если радикально упадет потребление, а оно уже падает, может и упасть потребность во внешних поставках», — заметил Юшков.

Ранее стало известно, что США увеличили поставки сжиженного природного газа (СПГ) европейским клиентам до 4,37 миллиона тонн в сентябре, хотя и не вывели их на полную мощность. В общей сложности на Европу пришлось 70 процентов американского экспорта.

Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
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