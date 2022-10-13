«Сами себя высекли»: Турция начнет диктовать Европе условия по транзиту газа

«С запуском «Северного потока-2» Германия стала бы мощнейшим газовым хабом в Европе, но они сами себя высекли, остановив сертификацию и не сумев добиться отмены санкций против оборудования для «Северного потока». Диверсиями (взрыв трех ниток СП-1 и СП-2. - прим. НСН) им сильно «помогли» усугубить ситуацию. Очевидно, что если они не проявят чудеса героизма и дипломатии по восстановлению балтийской инфраструктуры, то не видать им хаба как своих ушей вне зависимости от развития сотрудничества России и Турции. С другой стороны, этот проект усилит стратегические и тактические позиции Анкары в обсуждении вопросов поставок энергоресурсов в Европу транзитом через турецкую территорию», - сказал Гривач.