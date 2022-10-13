Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
42 минуты назад

«Сами себя высекли»: Турция начнет диктовать условия Европе по транзиту газа

Национальная Служба Новостей

Германия могла стать мощнейшим газовым хабом в ЕС, но не добилась снятия санкций с оборудования для «Северного потока», сказал НСН аналитик Алексей Гривач.

«Сами себя высекли»: Турция начнет диктовать Европе условия по транзиту газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Создание в Турции крупнейшего газового хаба усилит позиции Анкары в обсуждении вопросов транзитных поставок энергоресурсов в Европу, заявил НСН заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Видео дня

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в Турции можно создать крупнейший газовый хаб и пустить по нему в Европу объемы, шедшие по «Северным потокам». Гривач считает, что этот проект сыграет на повышение стратегических позиций республики.

«С запуском «Северного потока-2» Германия стала бы мощнейшим газовым хабом в Европе, но они сами себя высекли, остановив сертификацию и не сумев добиться отмены санкций против оборудования для «Северного потока». Диверсиями (взрыв трех ниток СП-1 и СП-2. - прим. НСН) им сильно «помогли» усугубить ситуацию. Очевидно, что если они не проявят чудеса героизма и дипломатии по восстановлению балтийской инфраструктуры, то не видать им хаба как своих ушей вне зависимости от развития сотрудничества России и Турции. С другой стороны, этот проект усилит стратегические и тактические позиции Анкары в обсуждении вопросов поставок энергоресурсов в Европу транзитом через турецкую территорию», - сказал Гривач.

Ряд экспертов высказывал мнение, что создание в Турции газового хаба может расколоть Евросоюз. В частности, страны Южной Европы и Балканского полуострова поймут, что газ рядом, и от Германии они не зависят. Гривач считает, что этим странам не хватит политического веса для продвижения своих интересов.

«Евросоюз уже весьма и весьма расколот, но у стран Юго-Восточной Европы есть некоторый дефицит политического и экономического веса, чтобы продвигать свои интересы. Отказ Болгарии от "Южного потока" 8 лет назад наглядное тому подтверждение», - напомнил Гривач.

Аналитик также считает, что отношения России и Европы в части газовых вопросах пока не изменятся.

«Европа не пойдет на смену публичной позиции. Но это может произойти по мере усиления энергетического кризиса в ближайшие месяцы и в случае геополитической деэскалации», - резюмировал Гривач.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что «Турецкий поток» мог бы обеспечить газом Италию и Южную Европу, но в Германию он оттуда никак не попадет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Рынки,Сергей Пикин,Алексей Гривач,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители