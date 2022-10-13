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52 минуты назад

Краткосрочное ослабление рубля объяснили

Lenta.ru

Причин для устойчивого ослабления рубля нет, считает финансовый аналитик Александр Джиоев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины краткосрочного ослабления национальной валюты.

Раскрыта роль юаня в ослаблении рубля
Фото: ТАССТАСС

Краткосрочному ослаблению рубля способствует несколько факторов, заявил Джиоев. В первую очередь, на национальную валюту влияют новостной фон и охлаждение спроса на рублевую наличность после его резкого роста в сентябре.

«Также ослаблению национальной валюты способствует рост заинтересованности инвесторов в юане. Напомню, что на прошлой неделе объем торгов в паре юань и доллар превысил объем торгов в паре доллар и рубль. Это ослабляет курс рубля также, как и покупки доллара и евро», — указал Джиоев.

Тем не менее, если смотреть на состояние платежного баланса страны, который является основным фактором, влияющим на курсообразование, то фундаментальных причин для устойчивого ослабления национальной валюты сейчас нет, резюмировал финансовый аналитик.

11 октября курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля. Это произошло впервые с 7 июля. При этом евро в верхней точке достигал 63 рублей впервые с 11 августа.

Рынки,Александр Джиоев,Московская биржа,
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