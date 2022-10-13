Finex и ЦБ не определили механизм выкупа паев фондов у российских инвесторов

Крупнейший ETF провайдер на рынке России Finex находится в постоянном контакте с Банком России и предлагал несколько вариантов выкупа паев фондов у российских инвесторов, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Однако, пока что регулятор и Finex не пришли к способу решения данной проблемы, добавила она.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Они [Finex] обращаются, мы смотрели на эти решения, но, к сожалению, те варианты, которые они предлагают, не дают гарантий того, что, проведя операции, которые просит эта компания, полученные активы дойдут до российских инвесторов - владельцев этих паев", - сказала представитель регулятора в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

Видео дня

Шишлянникова пояснила, что ЦБ опасается блокировки средств инвесторов при продаже паев и ухода средств за рубеж.

"При продаже этих бумаг все уйдет в зарубежные юрисдикции, так как фонд иностранный. Вернутся ли средства оттуда - не факт, а инвесторы здесь. <…> Мы пытаемся с ними максимально быть в контакте, но пока не могут предоставить варианты, которые гарантируют возврат средств", - сказала она.

Глава департамента также отметила, что Банк России надеется решить данную проблему, если будет предложен вариант, который нивелирует риск блокировки, то есть "если будет механизм, что паи продаются здесь, здесь остаются активы и здесь же происходит распределение".