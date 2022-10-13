«Это фикция»: эксперт о предельных ценах на российскую нефть

Возможный диапазон предельных цен в 40-60 долларов озвучивался экспертами уже давно, еще в начале лета. Исходили из той логики, что 40 долларов - это примерно нижняя цена себестоимости с учетом всех пошлин при транспортировке российской нефти, а 60 долларов - это уже более-менее приемлемо относительно более высокой маржинальности. Причем 60 долларов за баррель - это близко к тому уровню, на который сейчас ориентированы бюджетные доходы, в том числе в новом проекте бюджета.
При этом средняя цена Urals в этом году составляет около 80 долларов в силу тех дисконтов, которые российские компании вынуждены предоставлять покупателям, особенно азиатским. Это намного ниже, чем цена Brent, которая превышает 100 долларов. Но все равно 80 долларов за баррель Urals - это намного более высокий уровень, чем 60. Поэтому ничего неожиданного в предложении Йеллен нет, в США ответственные чиновники изначально намекали и говорили, что верхняя планка будет выбрана в рамках диапазона в 40-60 долларов за баррель. Но главный вопрос в том, что ни у США, ни у Евросоюза
нет экономических возможностей управлять нефтяным рынком, управлять ценообразованием. Такие возможности были в 60-е годы, до первого нефтяного кризиса 1973 года. Но с тех пор утекло много воды, и сейчас у западных стран такого рычага давления нет. И даже если США будут применять вторичные санкции (а пока делаются заявления, что их не будет по отношению к потребителям), все равно ничто не заставит Россию продавать нефть и нефтепродукты по тем ценам, которые она считает экономически необоснованными. Российские власти, в том числе президент Владимир Путин
, неоднократно делали заявления о том, что Россия не будет поставлять углеводороды в те страны, которые будут придерживаться предельных цен.
Предельные цены на самом деле - это некая фикция в том смысле, что никакой глобальной предельной цены не будет. Это попытка выдать желаемое за действительное. Речь идет о введении новых санкций в части морской транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также страхования и финансирования всего, что касается транспортировки, из которых делается ряд исключений в случае, если поставки по предельным ценам или ниже стоимости нефти в мире. Но по сути речь идет о просто новых санкциях, прежде всего, со стороны Европейского союза.
Никто не может заставить Россию продавать [нефть по низким ценам], никто не может заставить Китай или Индию придерживаться таких цен. Кроме того, не надо сбрасывать со счетов других экспортеров, которые крайне негативно относятся к самой этой идее. И недавнее решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки - это прямой, демонстративный шаг, который показывает, насколько страны ОПЕК+ (а это суммарно более 40% мировой добычи нефти) обеспокоены самой идеей введения какого-то потолка цен и по сути создания картелей покупателей нефти. Потому что все понимают, что если этот механизм будет отработан на России, то он рано или поздно - скорее рано - будет использоваться против других стран, в том числе против Саудовской Аравии. На этот счет ни у кого нет никаких сомнений или иллюзий, поэтому с Россией проявили неожиданную солидарность почти все крупные страны-экспортеры. И в этом плане говорить о предельной глобальной цене бессмысленно. В ОПЕК+, очевидно, и дальше будет поддерживать Россию, не потому что они поддерживают какую-то строну в общем конфликте России и Запада, а потому что идея потолка цен задела их за живое, и они видят в ней угрозу для самих себя. В данном случае Россия может рассчитывать на солидарную позицию ряда стран, включая азиатских покупателей. По крайней мере, Китай явно к этому не присоединится. Индия всячески пытается уговорить американские власти, но пока нет явных признаков, что это удалось сделать.
Весь вопрос в том, насколько в этих условиях снизится экспорт России. Понятно, что введение новых санкций при условии, что Россия не будет выполнять требования по предельным ценам, - это путь к сокращению поставок российской нефти. Дальше будет вопрос о том, какими будут объемы. Это, в свою очередь, зависит от спроса (кроме потребителей в Азии, Африке, Латинской Америке, Турции, которая сейчас является третьим по величине импортером российской нефти после Китая и Индии). Будет зависеть от того, как удастся заместить греческие, кипрские, мальтийские суда с точки зрения транспортных мощностей морской перевозки, как удастся решить вопрос со страхованием и перестраховкой грузов, с финансированием поставок. Тут много технических вопросов, которые нужно урегулировать. Они все решаемы, просто требуют времени, выстраивания логистики. Основное следствие для России, помимо вероятного дополнительного сокращения экспорта, это снижение общей рентабельности поставок, потому что возрастут издержки. Соответственно, они лягут именно именно на поставщика, как это обычно бывает. То есть маржинальность наших поставок сократится дополнительно. И если в последние месяцы те же дисконты на российскую нефть снижались до 20-25 долларов за баррель к уровню Brent, то после введения эмбарго странами ЕС можно ожидать роста где-то до 35-40 долларов. При этом одновременно, скорее всего, будут расти цены нефть, поэтому уровень, по которым российские компании смогут продавать, будет больше 60 долларов.