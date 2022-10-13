«Это фикция»: эксперт о предельных ценах на российскую нефть

Ранее Йеллен обозначила уровень, на котором Западу необходимо закрепить предельную стоимость нефти. Так, по ее словам, речь идет об отметке в чуть более чем $60 за баррель. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Йеллен подчеркнула, что российская сторона ранее выразила готовность продавать нефть по такой стоимости без потери прибыли. Вместе с тем, как указала министр, предельную цену пока определить не удалось. США в настоящее время обсуждают с партнерами ее уровень, добавила она.