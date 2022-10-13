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55 минут назад

В США обнаружили проблемы с гособлигациями

Инвест-Форсайт

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила озабоченность по поводу возможного сбоя в торговле казначейскими облигациями США.

В США обнаружили проблемы с гособлигациями
Фото:  Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

С конца 2019 года непогашенный долг казначейства увеличился примерно на $7 триллионов, а Минфин старается стабилизировать этот важнейший рынок, пишет Bloomberg.

«Мы обеспокоены потерей адекватной ликвидности на рынке», — призналась Джанет Йеллен.

Она отметила, что балансовая способность брокеров участвовать в рыночных операциях с казначейскими облигациями не сильно увеличилась, в то время как общее предложение казначейских облигаций выросло.

При этом глава казначейства отметила, что у Федеральной резервной системы теперь есть постоянный механизм выкупа, чтобы обеспечить поддержку ликвидности на рынке казначейских обязательств. Это «может быть полезным», подчеркнула она.

Рынки,Джанет Йеллен,ФРС,
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