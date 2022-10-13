Новак оценил сроки создания обновленного «Турецкого потока»

Вице-премьер правительства России Александр Новак оценил сроки и объемы строительства обновленного газопровода «Турецкий поток».

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В разговоре с «Известиями» он заявил, что это будет зависеть от гарантий его эксплуатационной безопасности.

Журналисты издания смогли пообщаться с Новаком во время Совещания по взаимодейтствию и мерам доверия в Азии, которое проходило в Астане.

Вице-премьер отметил, что начало работ по обновлению «Турецкого потока» зависит от потребностей европейских потребителей и европейских стран.

«Если будут гарантии эксплуатационной безопасности, то конечно — это направление очень перспективное», — добавил Новак.