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1 час назад

Новак оценил сроки создания обновленного «Турецкого потока»

Елена Прошина

Вице-премьер правительства России Александр Новак оценил сроки и объемы строительства обновленного газопровода «Турецкий поток».

Новак оценил сроки создания обновленного «Турецкого потока»
Фото:  TurkStream TurkStream

В разговоре с «Известиями» он заявил, что это будет зависеть от гарантий его эксплуатационной безопасности.

Журналисты издания смогли пообщаться с Новаком во время Совещания по взаимодейтствию и мерам доверия в Азии, которое проходило в Астане.

Вице-премьер отметил, что начало работ по обновлению «Турецкого потока» зависит от потребностей европейских потребителей и европейских стран.

«Если будут гарантии эксплуатационной безопасности, то конечно — это направление очень перспективное», — добавил Новак.

Он подчеркнул, что «Турецкий поток» имеет возможности для расширения и увеличения числа ниток. Но делать это будут, если поступят соответствующие поручения, заключил Новак.

Рынки,Александр Новак,Правительство РФ,
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