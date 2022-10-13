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26 минут назад

Новак ответил на заявления США о потолке цен на российскую нефть

Елена Прошина

Вице-премьер России Александр Новак ответил на заявление главы минфина США об установлении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. По его словам, США стоит установить предельную цену на собственные поставки в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак ответил на заявления США о потолке цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 октября министр финансов США Джанет Йеллен высказалась о установке потолка цен на нефть из России. Она предложила установить порог на уровне 60 долларов за баррель. Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявил, что Россия не будет поставлять ресурсы за рубеж, если это будет противоречить её интересам.

«Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», – сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на нефть.

Рынки,Александр Новак,Джанет Йеллен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Казначейство США,
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