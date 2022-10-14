Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

ЦБ: россияне смогут переводить деньги через систему быстрых платежей с компьютера

Газета.Ru

ЦБ решил расширить для россиян возможности системы быстрых платежей, которая позволяет делать переводы себе и третьим лицам по номеру телефона. По требованию регулятора, банки с 1 октября 2023 года должны будут обеспечить транзакции через СБП, независимо от мобильного приложения. Иначе говоря, к сервису будут подключены и стационарные компьютеры. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Россияне смогут переводить деньги через СБП с компьютера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«СБП будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных банков. Россияне смогут делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка»,— отметили в ЦБ.

СБП появилась в России три года назад. Сейчас уже 33% россиян пользуются сервисом, сообщал Банк России. С момента его запуска переводами по номеру телефона воспользовалось более 50 млн человек.

В мае 2022 года в СБП появилась поддержка оплаты при помощи NFC. Это позволит осуществлять платеж через СБП в одно касание пользователям приложения «СБПэй». Процесс оплаты аналогичен тому, как это происходит в классических Pay-сервисах.

Рынки,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители