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2 часа назад

Описано будущее рынка криптовалют

Lenta.ruиещё 1

Криптовалюта и технологии блокчейн жизнеспособны настолько же, насколько жизнеспособны деньги, как явление, а, возможно, даже больше, считает эксперт по криптовалюте Илья Русяев. Он также поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего рынка криптовалют.

Описано будущее рынка криптовалют
Фото: ТАССТАСС

До конца года курсы основных монет могут упасть или вырасти, но это не так важно, считает эксперт. По его мнению, нужно перестать смотреть на криптовалюты, как на спекулятивный инструмент, и начать рассматривать как полезный инструмент для международных расчетов.

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«Сейчас много рисков относительно блокировок российских пользователей на западных биржах. Россиянам пытаются заблокировать возможность работы с криптовалютой. Но технологически эта задача решается только глобальным отключением интернета и электроэнергии по всему миру. Закроют биржи и кошельки, которые подчиняются западным регуляторам — останутся азиатские и другие независимые платформы, останутся холодные кошельки и P2P-торговля», — отметил Русяев.

Этот факт, по словам эксперта, демонстрирует, что глобальная централизация губительно влияет на доверие к финансовым инструментам. И это показывает, что даже мощные западные финансовые институты не способны заблокировать использование блокчейн технологий.

Собеседник «Ленты.ру» считает, что мировой кризис обнажил проблемы современной финансовой системы. Выяснилось, что никто в мире не защищен от потери своих активов из-за централизованного контроля, поделился Русяев. Ведь сегодняшняя реальность такова, что из-за международного конфликта ваши деньги в другой стране могут заморозить просто по факту гражданства.

«Крипта на сегодня чуть ли не единственное средство, которое позволяет совершать трансграничные переводы без страха блокировок аккаунтов и транзакций. До тех пор, пока людям будет необходимо рассчитываться между собой за товары и услуги, и до тех пор, пока будет потребность владеть своими активами — криптовалюта будет существовать», — высказался эксперт.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.

Ранее крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Им предоставили возможность вывести средства со счетов до 27 октября.

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