Новак: Россия не заинтересована в высоких ценах на газ

Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, так как это приводит к ускорению внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Anadolu.

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"Мы не хотим высоких цен, потому что, если цены будут высокими, альтернативные возобновляемые источники энергии могут начать использовать быстрее", - приводит агентство слова Новака.

Нынешние цены на рынке газа созданы искусственно, поскольку европейские политики сами создали проблему поставок природного газа, добавил вице-премьер.

Нынешнее потребление и заполнение европейских хранилищ в настоящее время идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и норвежского трубопроводного по нынешним высоким ценам. С начала октября средняя цена газа на спотовом рынке Европы составляет около $1 660 за тыс. куб. м. При этом еще летом 2020 года российский трубопроводный газ для Европы стоил меньше $100 за 1 тыс. куб. м.