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1 час назад

Новак: ЧП на "Северных потоках" фактически обнулило энергетическую безопасность Европы

ТАССиещё 4

ЧП на "Северных потоках" фактически обнулило энергетическую безопасность Европы, сделало ее энергетически бедной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

Новак: ЧП на "СП" фактически обнулило энергобезопасность Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европа, для ее энергетической безопасности, то, что произошло, это обнулило ее, фактически, энергетическую безопасность. И сделало ее энергетически бедной, по сути дела. То есть те, кто задумал это и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность", - сказал он.

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы. ТАСС - информационный партнер мероприятия.

Рынки,Александр Новак,Минэнерго России,ФСБ,Правительство Москвы,
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