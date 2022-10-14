Новак: ЧП на "СП" фактически обнулило энергобезопасность Европы

"Европа, для ее энергетической безопасности, то, что произошло, это обнулило ее, фактически, энергетическую безопасность. И сделало ее энергетически бедной, по сути дела. То есть те, кто задумал это и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность", - сказал он.