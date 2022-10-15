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2 часа назад

В ООН допустили расширение зерновой сделки

Lenta.ru

Действие продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, может быть расширено, допустил ее координатор в ООН Амир Махмуд Абдулла. Его слова передает Politico.

В ООН допустили расширение зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

По словам Абдуллы, он оптимистично настроен в отношении продления сделки, которое состоится 19 ноября. Он также подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что договор могут не продлить.

«Все, что я слышал, говорит о том, что он будет не только продлен, но и потенциально расширен», — сказал он, добавив, что сохранение экспортного коридора входит в интересы всех сторон соглашения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом продлить зерновую сделку, действие которой прекращается в ноябре. Он отметил, что до специальной военной операции России на Украине не было необходимости в подобном договоре.

Рынки,Энтони Блинкен,ООН,
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