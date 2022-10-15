Франция обратилась к США с просьбой по газу

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр попросил США снизить цены на сжиженный природный газ, поскольку в Европе «бушует энергетический кризис». Об этом сообщает издание LaCroix.
По словам министра, Франция ждет большей помощи от Белого дома. Речь идет о «получении более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода».
В этом году поставки российского газа в Европу значительно сократились. Брюссель начал импортировать газ из Соединенных Штатов. В итоге доля американского СПГ в европейском импорте выросла с 28% до 45% (с 2021 по 2022 год).
При этом американский газ гораздо дороже, чем поступающий по газопроводам из РФ. Подобная ситуация начинает волновать все больше европейских политиков.
Так, реплика французского министра в адрес Вашингтона последовала вслед за речью министра экономики Германии Роберта Хабека. В начале октября он выразил сожаление по поводу «астрономических» цен, выставляемых Германии «дружественными» странами во главе с США.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и американского СПГ.