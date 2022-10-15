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23 минуты назад

Эксперт порассуждал о подрыве гегемонии доллара

Майк Габриелян

Стало известно, кто и когда подорвет гегемонию доллара. Свою точку зрения на этот счет высказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, сообщает «Прайм».

По его словам, правительство РФ поставило задачу увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в два раза. К 2025 году цифра должна вырасти с прошлогодних 19,5% до 40%.

Использование дружественных валют должно будет вырасти почти в 13 раз, в итоге 60% внешней торговли будет вестись не в долларах и евро.

«В торговле с Китаем Россия постепенно переходит на рубли и юани, в торговле с Индией — на рубли и рупии, с Турцией — на рубли и лиры», — сказал Васильев.

Следующим шагом могут стать создание Россией, КНР и другими государствами своих сырьевых бирж с котировками в нацвалютах. Также будет развиваться независимая от Запада инфраструктура финансового рынка.

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Эти тенденции подорвут позиции доллара как главной валюты мира, поскольку большинство сырьевых товаров в мире пока торгуется в долларах. Чем больше стран будет уходить от доллара, тем быстрее мировая экономика станет многополярной.

Ранее историки рассказали, как русский эмигрант Сергей Макроновский придумал доллар.

Рынки,Михаил Васильев,Совкомбанк,Международный валютный фонд,Правительство РФ,
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