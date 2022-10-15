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1 час назад

"Почти нереально": экономист о росте доллара до 80 рублей

Майк Габриелян

Стало известно, может ли рубль упасть до 80 за доллар в ближайшее время. Свои доводы представил кандидат экономических наук Владимир Григорьев, сообщает «Лента.ру».

Экономист отметил, что сейчас курсовое соотношение доллара и евро определяется торговым балансом — соотношением экспорта и импорта.

Прямые поставки из Европы в Россию упали, их заменил так называемый параллельный импорт. По мере роста импорта рубль будет слабеть за счет спроса импортеров, но радикально это ситуацию не изменит.

«Я не думаю, что доллар будет по 80, это почти нереально. Должны произойти какие-то очень серьезные вещи, чтобы это случилось», - сказал аналитик.

С начала октября американская и европейская валюты укрепились по отношению к рублю. По мнению Григорьева, это связано со слухами о санкциях против Национального клирингового центра.

Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть

По прогнозу специалиста рубль может ослабнуть до 72-73 за доллар.

«Но я думаю, что даже и до этого дело может не дойти. Может быть 65-67, но и это не будет так просто», - подытожил эксперт.

Ранее аналитик Антонов заявил, что у российской валюты нет причин для ослабления до 70 и выше рублей за доллар.

Рынки,Владимир Григорьев,
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