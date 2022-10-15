"Теряет свою значимость": эксперт отказался верить в евро

«Евро будет еще долгое время торговаться дешевле доллара по отношению не только к рублю. Все это связано с денежно-кредитной политикой ЕЦБ, которая на данный момент отстает от политики ФРС. Также евро теряет свою значимость на фоне вводимых на него ограничений в России», - сообщил управляющий активами Cresco Capital Степан Сумин.