"Теряет свою значимость": эксперт отказался верить в евро

Геополитические новости продолжат создавать сильную волатильность в парах доллар/рубль и евро/рубль. Но у курса доллара прогноз к рублю лучше, чем у евро, уверены эксперты.
«Евро будет еще долгое время торговаться дешевле доллара по отношению не только к рублю. Все это связано с денежно-кредитной политикой ЕЦБ, которая на данный момент отстает от политики ФРС. Также евро теряет свою значимость на фоне вводимых на него ограничений в России», - сообщил управляющий активами Cresco Capital Степан Сумин.
«Возможные санкции к НКЦ могут привести к полной блокировке биржевых торгов евро и долларом, что, безусловно, будет влиять на востребованность», - добавил эксперт.
«Если говорить про курс евро, то это долгосрочная тенденция, вызванная серьёзнейшим экономическим кризисом в Еврозоне, инфляция достигла двузначных отметок, рост экономики в ближайшие годы не увидим», - сделал прогноз кандидат наук, инвестиционный советник Илья Бутурлин.
Ранее в новостях сообщалось, что Центробанк установил официальный курс доллара и евро на завтра, 15 октября. В течение выходных курс доллара составит 63,0558 рубля, а курс евро — 62,4695 руб.