Индексы Мосбиржи и РТС резко выросли

Российский рынок акций в первый день текущей недели демонстрировал рост на фоне улучшения общего рыночного сентимента и ценового оптимизма в сырьевых котировках. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 3,17%, до 2 012,85 пункта, индекс РТС - на 3,75%, до 1 027,83 пункта.

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Крепкий рубль при этом сдерживал повышение акций экспортеров. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,46% - до 61,65 рубля, евро вырос на 0,09%, до 60,80 рубля.

Видео дня

"В ближайшие торговые сессии по индексу Мосбиржи будет идти борьба за закрепление на уровнях выше круглой отметки 2000 пунктов. Очевидных надежных драйверов для роста в настоящее время недостаточно. Более того, рубль в течение недели может показывать склонность к укреплению на фоне налогового периода, что может дополнительно сдерживать активность покупателей", - полагает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции строительной группы "Самолет" (+8,7%) после заявлений компании о том, что она не планирует сокращать штат и снижать цены на новое жилье. В отсутствие новостей подорожали депозитарные расписки Headhunter.ru (+8,4%). Также выросли в цене акции еще одного застройщика - "Эталон" (+6,7%), сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Среди немногочисленных лидеров падения на растущем рынке оказались депозитарные расписки ретейлера X5 Retail Group (-1,06%) и транспортной компании Globaltrans (-1,02%).

Прогноз на завтра

Во вторник важной для общих настроений на рынках будет свежая китайская макростатистика - ВВП, объемы промпроизводства и розничных продаж. Кроме того, завтра станет известно, как за минувший месяц изменился объем промышленного производства в США.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 18 октября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1900-2025 пунктов, прогнозный диапазон по паре доллар-рубль - 60-63 рубля.