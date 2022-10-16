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1 час назад

Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до зимнего уровня

Lenta.ru

Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до уровня февраля текущего года. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.

Четверть стран ЕС восстановила торговлю с Россией до зимнего уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в июне товарный импорт из России оказался выше зимних значений в 10 странах, среди которых Словения, Хорватия, Чехия, Мальта, Испания, Бельгия, Люксембург, Кипр, Эстония и Болгария. Что касается экспорта в Россию, то у семи государств членов-ЕС он оказался выше уровня февраля, при этом экспорт Латвии в июне превысил зимние значения на 67 процентов. Максимальное сокращение разрыва наблюдается у Австрии и Греции.

Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка<br/>

Таким образом, одновременно экспорт и импорт с Россией восстановили шесть стран: Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония, отмечает агентство.

В общей сложности за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31 процент до 28,4 миллиардов евро по сравнению с 41,1 миллиардом годом ранее. В то же время импорт вырос на 83 процента (121,7 миллиард евро против 66,4 миллиардов евро).

Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала экономика еврозоны выросла на 0,8 процента по сравнению с первым. Занятость во втором квартале также выросла на 0,4 процента. В то же время агентство Bloomberg предупредило, что в третьем квартале экономика Европы рискует попасть в рецессию, так как сталкивается с растущими затратами на электроэнергию и нехваткой поставок энергоносителей из-за боевых действий на Украине.

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