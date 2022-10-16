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33 минуты назад

В Бахрейне прокомментировали решение ОПЕК+ сократить производство нефти

Lenta.ru

Министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бен Мубарак бен Дина заявил, что решение ОПЕК+ сократить производство нефти было принято исходя исключительно из экономических соображений. Об этом сообщает ТАСС.

В Бахрейне прокомментировали решение ОПЕК+ сократить добычу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава ведомства отметил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были приняты на основе консенсуса. Он подчеркнул, что принятое решение важно для укрепления рынков. Министр уверен, что это даст положительные результаты для всей мировой экономики.

По его словам, перед этим технической командой организации было проведено тщательное исследование в реалиях спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Министр добавил, что на предстоящих встречах участники ОПЕК и ОПЕК+ намерены изучить все экономические события, чтобы обеспечить стабильность рынков и глобального предложения.

Ранее в США заявили, что приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

Рынки,ОПЕК,
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