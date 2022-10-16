В Бахрейне прокомментировали решение ОПЕК+ сократить добычу

Министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бен Мубарак бен Дина заявил, что решение ОПЕК+ сократить производство нефти было принято исходя исключительно из экономических соображений. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были приняты на основе консенсуса. Он подчеркнул, что принятое решение важно для укрепления рынков. Министр уверен, что это даст положительные результаты для всей мировой экономики.

По его словам, перед этим технической командой организации было проведено тщательное исследование в реалиях спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Министр добавил, что на предстоящих встречах участники ОПЕК и ОПЕК+ намерены изучить все экономические события, чтобы обеспечить стабильность рынков и глобального предложения.

Ранее в США заявили, что приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.