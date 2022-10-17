Названы главные покупатели украинского зерна

Главными покупателями украинского зерна в июне-июле 2022 года стали страны с развитой экономикой, на них пришелся 81 процент от всех поставок. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев © РИА Новости / Алексей Майшев

Отмечается, что объемы поставок в этот период снизились на 43 процента: на рынки было экспортировано продукции на 771 миллион долларов против 1,3 миллиарда годом ранее. При этом западные страны нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее.

Среди основных покупателей украинского зерна названы Румыния, Польша, Турция, Венгрия и Египет. В топ-10 лидеров по закупкам прошедшим летом также вошли Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

В воскресенье, 16 октября, в Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, целью поездки является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.