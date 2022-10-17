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26 минут назад

Цены на газ в Европе упали

Лера Букина

В понедельник утром, 17 октября, стоимость газа в Европе упала ниже $1400 за 1 тыс. куб. м, снижение оценивается в 6,3%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Цены демонстрируют падение впервые с 24 июня.

Фьючерсные контракты по индексу TTF снизились до отметки около 1333 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.04 мск их цена была на уровне 1340,7 доллара (-5,9%).

Ранее эксперты заявили РИА Новости, что падение стоимости газа в Европе обусловлено

успокоением рынка в связи с высоким уровнем заполненности подземных газохранилищ. Вместе с тем они предупредили о новом росте цен.

Европа активно закачивает газ в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимальной целевой отметки в 80%. За этим последовало существенное падение темпов закачки.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, в настоящее время в среднем запасы увеличились до 91,85%.

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