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23 минуты назад

FT: Евросоюз решил установить потолок цен на газ

Ura.Ru

Евросоюз установит максимальную стоимость цен на импортируемый газ. Об этом сообщает газета Financial Times.

Евросоюз решил установить потолок цен на газ
Фото: ТАССТАСС

«Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого топлива [газа], в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит <…> оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ», — пишут авторы издания.

Данное решение было принято в связи с энергетическим кризисом в Европе.

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Ранее сообщалось, что Украина готовится продать США национальные запасы газа. Это поможет странам ЕС найти альтернативные источники газа.

С 24 февраля РФ проводит на территории Украины специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России, но по итогу столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом после ограничения цен на ввозимый газ в Европу.

Рынки,Газпром,ЕС,
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