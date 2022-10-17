Евросоюз решил установить потолок цен на газ

«Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого топлива [газа], в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит <…> оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ», — пишут авторы издания.

Данное решение было принято в связи с энергетическим кризисом в Европе.

С 24 февраля РФ проводит на территории Украины специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России, но по итогу столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом после ограничения цен на ввозимый газ в Европу.