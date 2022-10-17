Пакистан рассказал о трудностях с газовым проектом России

Газопровод «Пакистанский поток» могут начать строить в 2023 году, однако существуют определенные трудности с реализацией проекта. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.

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С точки зрения политической воли, по словам дипломата, препятствий нет.

«Проблемы, которые мы сейчас решаем, находятся на другом уровне — это процедурные, юридические, финансовые вопросы, которые не являются критически важными», — пояснил он.

Посол пояснил, что надеется на начало строительства в следующем году, но «тон задаст межправкомиссия» двух стран.

Соглашение России и Пакистана о строительстве «Пакистанского потока» было подписано в мае 2021 года. Как поясняли тогда в российском Минэнерго, проект нужен для того, чтобы «помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии».