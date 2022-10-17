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43 минуты назад

Reuters: китайские банки распродают доллары ради поддержки юаня

Газета.Ruиещё 3

Крупные китайские банки начали распродавать доллары для поддержки юаня. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в банковском секторе.

Китайские банки начали распродавать доллары
Фото: газета.ругазета.ру

Крупные госбанки Китая в понедельник продали большое количество долларов США с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций, отметили в публикации.

По данным агентства, соответствующее распоряжение поступило в кредитные учреждения еще в сентябре. При этом после продажи долларов курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар.

Один из источников Reuters указал, что операция по укреплению юаня, скорее всего, не затронула валютные резервы Китая, которые составляют $3 трлн.

26 сентября Народный банк Китая впервые с июля 2020 года понизил курс национальной валюты до 7 юаней за доллар.

До этого ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, обладают определенными рисками. Первая опасность в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем. Второй проблемой, по его словам, является сильная зарегулированность китайской валюты.

Рынки,Станислав Митрахович,Алексей Моисеев,Финансовый университет,
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