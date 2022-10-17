Эксперт дал прогноз по курсу рубля на неделю

Курс рубля на неделе будет демонстрировать снижение в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств. Об этом «Российской газете» заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

На российскую валюту, по словам эксперта, негативно влияют усиление несколько факторов. В их числе - геополитика, санкционное давление, падение цен на углеводороды, ожидание сокращения притока валюты от экспорта.

Гойхман также указал на усиление опасности торможения экономики в ведущих странах. Ситуация связана с ростом процентных ставок. По большей части это касается США – именно там активно принимаются такие меры для борьбы с инфляцией, отметил собеседник.

«Такая политика и риски приводят к росту курса доллара до двадцатилетних максимумов», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что вышеуказанные факторы снижают котировки нефти. Положительное влияние на курс рубля оказывают платежный баланс с большим превышением притока валюты над ее оттоком, продажи твердых валют с банковских счетов, добавил Гойхман. Он напомнил о предстоящем налоговом периоде. Он, по словам специалиста, будет укреплять рубль.

Сегодня, согласно прогнозам аналитика, курс российской валюты будет на уровне 61,3-62,8 рубля за доллар и 59,6-61,8 рубля - за евро.

Среди событий, ожидаемых на рынке, - публикация во вторник значимых показателей Китая, в частности, объема ВВП и промышленного производства, а также инвестиций в основной капитал. Также инвесторы ждут данных о запасах нефти в США – их опубликуют в среду. Эти сведения поменяют стоимость «черного золота».

«В целом в течение недели наиболее актуальный курс рубля при отсутствии внезапных сильных новостей составляет 60-63,5 рубля за доллар и 58-62 рубля за евро», - подчеркнул Гойхман.