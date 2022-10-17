Сербия запретила экспорт газа

«Решение о временном запрете на экспорт природного газа [принято] с целью обеспечения надежного снабжения внутреннего рынка и предотвращения возможного ущерба экономике и гражданам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина Сербии. Таким образом, власти страны надеются предотвратить угрозу «критической нехватки природного газа, вызванной сбоем на мировом энергетическом рынке».