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19 минут назад

Индекс Мосбиржи вырос на фоне важного заявления

Лера Букина

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2000 пунктов после сообщения мэра столицы Сергея Собянина о том, что частичная мобилизация в Москве подошла к концу. Значение повысилось приблизительно на 2,5%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Такой картины не наблюдалось ни разу с 7 октября.

Индекс Мосбиржи к 13.59 мск поднялся на 2,69%, до 2003,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,92%, до 1019,59 пункта.

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Изменения происходят сегодня и на валютном рынке. Российская валюта стала повышаться к основным иностранным валютам после падения на старте торгов. Курс доллара падал до 61,8 рубля, евро – до 60,69 рубля. Опускалась в цене и китайская валюта – юань. Снижение составило 6 копеек. Он торговался по 8,54 рубля. «Американец» в понедельник максимально повышался до 62,65 рубля, «европеец» — до 61,85 рубля.

Рынки,Сергей Собянин,Банк ВТБ,Московская биржа,
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