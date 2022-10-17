Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2000 пунктов после сообщения мэра столицы Сергея Собянина о том, что частичная мобилизация в Москве подошла к концу. Значение повысилось приблизительно на 2,5%, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Такой картины не наблюдалось ни разу с 7 октября.
Индекс Мосбиржи к 13.59 мск поднялся на 2,69%, до 2003,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,92%, до 1019,59 пункта.
Наибольший рост продемонстрировали акции
ВТБ (+3,19%) и расписки TCS Group (+3,27%).
Сегодня градоначальник заявил, что задачи по призыву удалось выполнить в полном объеме.
Изменения происходят сегодня и на валютном рынке. Российская валюта стала повышаться к основным иностранным валютам после падения на старте торгов. Курс доллара падал до 61,8 рубля, евро – до 60,69 рубля. Опускалась в цене и китайская валюта – юань. Снижение составило 6 копеек. Он торговался по 8,54 рубля. «Американец» в понедельник максимально повышался до 62,65 рубля, «европеец» — до 61,85 рубля.