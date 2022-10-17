Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2000 пунктов после сообщения мэра столицы Сергея Собянина о том, что частичная мобилизация в Москве подошла к концу. Значение повысилось приблизительно на 2,5%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Такой картины не наблюдалось ни разу с 7 октября.

Индекс Мосбиржи к 13.59 мск поднялся на 2,69%, до 2003,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,92%, до 1019,59 пункта.

Наибольший рост продемонстрировали акции

ВТБ (+3,19%) и расписки TCS Group (+3,27%).

Сегодня градоначальник заявил, что задачи по призыву удалось выполнить в полном объеме.