Рынки ждут решения Японии по доллару

Доллар приблизился к 32-летнему пику по отношению к японской иене (выше 149 иен за доллар), даже несмотря на то, что он несколько ослаб по отношению к другим основным валютам. Трейдеры ждут вмешательства Токио для поддержки национальной валюты, сообщает CNBC.

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Индекс доллара, который измеряет его курс по отношению к шести основным валютам, включая иену, евро и фунт стерлингов, просел до полуторанедельного минимума, поскольку резкий отказ Великобритании от снижения налогов поддержал европейские валюты.

В то же время пара доллар-иена продолжала расти. Она укрепилась на 3% с 5 октября.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки признал после недавней встречи «Большой семерки», что страны не договорились о скоординированных шагах по противодействию укреплению доллара.