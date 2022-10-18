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1 час назад

Рынки ждут решения Японии по доллару

Инвест-Форсайтиещё 1

Доллар приблизился к 32-летнему пику по отношению к японской иене (выше 149 иен за доллар), даже несмотря на то, что он несколько ослаб по отношению к другим основным валютам. Трейдеры ждут вмешательства Токио для поддержки национальной валюты, сообщает CNBC.

Рынки ждут решения Японии по доллару
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Индекс доллара, который измеряет его курс по отношению к шести основным валютам, включая иену, евро и фунт стерлингов, просел до полуторанедельного минимума, поскольку резкий отказ Великобритании от снижения налогов поддержал европейские валюты.

В то же время пара доллар-иена продолжала расти. Она укрепилась на 3% с 5 октября.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки признал после недавней встречи «Большой семерки», что страны не договорились о скоординированных шагах по противодействию укреплению доллара.

Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, ясно дала понять, что Вашингтон не настроен на согласованные действия с другими странами.

Рынки,Джанет Йеллен,
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