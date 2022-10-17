Украинская гривна обесценилась к доллару почти в 1,5 раза

Курс национальной валюты Украины к доллару с конца февраля ослаб почти в полтора раза и в настоящий момент превышает 40 гривен за доллар. При этом валюту в Киеве и других городах можно свободно продать и купить, сообщили ТАСС опрошенные жители украинской столицы.

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"Купить и продать можно. Денег Запад на Украину вливает достаточно, поэтому работает все без сбоев. Отсюда вывод: при монополии печати количество наличных денег ограниченно только производительностью печатных станков и наличием целлюлозы", - сказал собеседник агентства.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны на 17 октября на уровне 36,5 к доллару. Он не менялся с 21 июля. Однако средний курс в банках в понедельник составляет 40,2-40,9 гривны за доллар, на "черном рынке" - 40,6-40,7. 21 февраля котировки гривны к доллару на межбанке были на уровне 28,4.

Опрошенные киевляне указывали, что фиксировали падение гривны к доллару порядка двух недель назад, а настоящий момент курс стабилизировался. Вместе с тем горожане не сильно обеспокоены падением гривны. "Всех больше волнуют дроны над Киевом, возможные ракетные удары, личная безопасность", - сообщил один из жителей столицы.