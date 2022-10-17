Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Украинская гривна с конца февраля обесценилась к доллару почти в 1,5 раза

ТАСС

Курс национальной валюты Украины к доллару с конца февраля ослаб почти в полтора раза и в настоящий момент превышает 40 гривен за доллар. При этом валюту в Киеве и других городах можно свободно продать и купить, сообщили ТАСС опрошенные жители украинской столицы.

Украинская гривна обесценилась к доллару почти в 1,5 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Купить и продать можно. Денег Запад на Украину вливает достаточно, поэтому работает все без сбоев. Отсюда вывод: при монополии печати количество наличных денег ограниченно только производительностью печатных станков и наличием целлюлозы", - сказал собеседник агентства.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны на 17 октября на уровне 36,5 к доллару. Он не менялся с 21 июля. Однако средний курс в банках в понедельник составляет 40,2-40,9 гривны за доллар, на "черном рынке" - 40,6-40,7. 21 февраля котировки гривны к доллару на межбанке были на уровне 28,4.

Опрошенные киевляне указывали, что фиксировали падение гривны к доллару порядка двух недель назад, а настоящий момент курс стабилизировался. Вместе с тем горожане не сильно обеспокоены падением гривны. "Всех больше волнуют дроны над Киевом, возможные ракетные удары, личная безопасность", - сообщил один из жителей столицы.

С конца мая НБУ предпринимал беспрецедентные шаги для удержания курса гривны, продавая еженедельно до $1 млрд, однако в июле гривну все равно пришлось серьезно девальвировать. С 21 июля регулятор снизил официальный курс гривны к доллару на 25% - до 36,6 гривны за доллар, объяснив необходимость такой меры изменением "фундаментальных характеристик экономики Украины", а также укреплением доллара к другим валютам. В сентябре регулятор "напечатал" 30 млрд гривен и дополнительно вбросил в экономику 15 млрд гривен, выкупив гособлигации на эту сумму. В Нацбанке также заявляют, что пока не видят потребности в коррекции официального курса гривны, отмечая, что у регулятора есть возможности для того, чтобы обеспечить фиксацию курса на текущем уровне.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители