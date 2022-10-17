Последствия запрета Китая о продаже СПГ в страны Европы оценили

«Потеря данного объема мало повлияет на ситуацию в ЕС, так как в Европе дефицит существенно выше. В текущей ситуации, когда наступает пиковый сезон потребления в ЕС и рост спроса в Азии, у ЕС практически не остается альтернатив кроме снижения потребления, то есть нормированное потребление теплоагентов и электричества домохозяйствами и остановка части производств», — поделился Демидов.