Цены на газ в Европе опустилась ниже 1400 долларов

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе впервые с конца июня опустилась ниже 1400 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1343 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом общее снижение стоимости газа с начала дня превышает 6%.

Зафиксированное снижение цен на газ происходит из-за того, что запасы газа в ЕС приближаются к максимуму. Кроме того, на стоимость топлива влияет установление теплой погоды в регионе, а также возросшая доля ветрогенерации в выработке электроэнергии.