Биржевые цены на газ в Европе демонстрируют падение почти на 10%. Впервые с 15 июля они упали ниже уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11.27 мск цена фьючерсов снизилась до 1180,6 долларов за тысячу кубометров. Сегодня на открытии торгов фьючерсные контракты по индексу TTF находились на отметке почти в 1223 доллара за тысячу кубометров (- 5,7% к предыдущему торговому дню).

Ранее эксперты заявили РИА Новости, что падение стоимости газа в Европе обусловлено успокоением рынка в связи с высоким уровнем заполненности подземных газохранилищ. Вместе с тем они предупредили о новом росте цен.