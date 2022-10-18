Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Энергоэксперт рассказал, насколько могут опуститься цены на газ в Европе

News.ru

Цены на газ в Европе могут опустится до $900, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Владимир Демидов. Он уточнил, что падение цен на этот энергоресурс в начале и конце отопительного сезона является типичным. По словам эксперта, в текущий момент цены на СПГ в Европе падают, потому что его стали закупать меньше закупать за рубежом и потому что ЕС увеличили откачку газа из хранилищ.

Эксперт рассказал, насколько могут опуститься цены на газ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что сейчас ЕС начинает увеличивать откачку газа из хранилищ, соответственно, внешние поступления уже перестают быть такими критичными, ведь у стран достаточно собственных запасов. В итоге закупка падает, падает и цена. Это нормальная ситуация: цены всегда падают в начале отопительного сезона и в конце, — уточнил специалист.

Демидов также отметил, что падение цен в Европе продлится до конца октября-середины ноября, когда в регионе наступил зима. С наступлением холодов вырастет выкачка из подземных хранилищ, из-за чего возрастет потребность в их заполнении, что приведет к росту спроса и цен.

Цена газа в Европе, как стало известно ранее, в ходе торгов снизилась почти до $1200 за 1 тысячу кубических метров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%. Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Рынки,Владимир Демидов,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители