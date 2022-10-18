Стоимость импорта Греции из России выросла более чем вдвое

Показатель стоимости импорта Греции из России увеличился более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, главным образом из-за резкого роста цен на природный газ и нефть. Об этом сообщила во вторник газета Kathimerini со ссылкой на данные Статистического управления Греции (ELSTAT).
По данным газеты, военные действия на Украине оказались "чрезвычайно обременительными для торговли между Грецией и Россией, так как дефицит торгового баланса между двумя странами продолжает увеличиваться".
"Это связано с тем, что из-за скачка цен на природный газ и нефть стоимость греческого импорта из России выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а из-за санкций ЕС против России экспорт Греции в эту страну сократился на треть. Согласно данным Статистического управления Греции, стоимость импорта Греции из России за восемь месяцев - с января по август 2022 года - составила €5,72 млрд по сравнению с €2,41 млрд за соответствующий период 2021 года. Это рост на 137,3%", - отмечает Kathimerini.
При этом, по сведениям статистического управления, стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по август 2022 года составила €78 млн, что на 33,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда она равнялась €117,8 млн. Сальдо торгового баланса Греции и России в январе - августе 2022 года было отрицательным, дефицит составлял €5,65 млрд.
В августе 2022 года стоимость импорта Греции из России достигла €1,20 млрд, увеличившись на 178,3% по сравнению с августом 2021 года (€433,7 млн). Экспорт Греции в Россию в августе 2022 года составил в стоимостном выражении €8,1 млн, что означает снижение на 44,2% по сравнению с августом 2021 года (€14,6 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в августе 2022 года было отрицательным, дефицит составлял €1,19 млрд. Из €1,20 млрд импорта из России в августе 2022 года около €727 млн приходились на закупки природного газа. В свою очередь Греция в Россию в августе в основном поставляла табак-сырец, лифты, подъемники, джемы и конфеты.