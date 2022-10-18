Стоимость импорта Греции из России выросла более чем вдвое

Показатель стоимости импорта Греции из России увеличился более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, главным образом из-за резкого роста цен на природный газ и нефть. Об этом сообщила во вторник газета Kathimerini со ссылкой на данные Статистического управления Греции (ELSTAT).

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По данным газеты, военные действия на Украине оказались "чрезвычайно обременительными для торговли между Грецией и Россией, так как дефицит торгового баланса между двумя странами продолжает увеличиваться".

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"Это связано с тем, что из-за скачка цен на природный газ и нефть стоимость греческого импорта из России выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а из-за санкций ЕС против России экспорт Греции в эту страну сократился на треть. Согласно данным Статистического управления Греции, стоимость импорта Греции из России за восемь месяцев - с января по август 2022 года - составила €5,72 млрд по сравнению с €2,41 млрд за соответствующий период 2021 года. Это рост на 137,3%", - отмечает Kathimerini.

При этом, по сведениям статистического управления, стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по август 2022 года составила €78 млн, что на 33,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда она равнялась €117,8 млн. Сальдо торгового баланса Греции и России в январе - августе 2022 года было отрицательным, дефицит составлял €5,65 млрд.