Биткоину предсказали скачок в сто раз

Биткоин находится в нисходящем тренде почти год, однако основатель Equity Management Associates Лоуренс Лепард считает, что главная криптовалюта подскочит в цене в сто раз. Об этом сообщает Cointelegraph.

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Финансист уверен, что сейчас рискованно не владеть биткоинами в качестве страховки от того, что он называет «кризисом суверенного долга», то есть гособлигаций.

«Я не предлагаю никому брать все свои деньги и вкладывать их в эти активы, но я уверен, что любой, кто не имеет позиции в криптовалюте, берет на себя больше рисков», — подчеркнул Лоуренс Лепард.

Эксперт прогнозирует, что биткоин вырастет в 100 раз примерно за шесть лет, то есть достигнет отметки $2 млн за монету.