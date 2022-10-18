Биткоину предсказали скачок в сто раз

Биткоин находится в нисходящем тренде почти год, однако основатель Equity Management Associates Лоуренс Лепард считает, что главная криптовалюта подскочит в цене в сто раз. Об этом сообщает Cointelegraph.
Финансист уверен, что сейчас рискованно не владеть биткоинами в качестве страховки от того, что он называет «кризисом суверенного долга», то есть гособлигаций.
«Я не предлагаю никому брать все свои деньги и вкладывать их в эти активы, но я уверен, что любой, кто не имеет позиции в криптовалюте, берет на себя больше рисков», — подчеркнул Лоуренс Лепард.
Эксперт прогнозирует, что биткоин вырастет в 100 раз примерно за шесть лет, то есть достигнет отметки $2 млн за монету.
Отметим, что Лепард не одинок в своих оценках. Весной текущего года глава ARK Investment Management Кэти Вуд обозначила целевую стоимость биткоина в $1 млн.