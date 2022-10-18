Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
26 минут назад

Биткоину предсказали скачок в сто раз

Инвест-Форсайт

Биткоин находится в нисходящем тренде почти год, однако основатель Equity Management Associates Лоуренс Лепард считает, что главная криптовалюта подскочит в цене в сто раз. Об этом сообщает Cointelegraph.

Биткоину предсказали скачок в сто раз
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Финансист уверен, что сейчас рискованно не владеть биткоинами в качестве страховки от того, что он называет «кризисом суверенного долга», то есть гособлигаций.

«Я не предлагаю никому брать все свои деньги и вкладывать их в эти активы, но я уверен, что любой, кто не имеет позиции в криптовалюте, берет на себя больше рисков», — подчеркнул Лоуренс Лепард.

Эксперт прогнозирует, что биткоин вырастет в 100 раз примерно за шесть лет, то есть достигнет отметки $2 млн за монету.

Отметим, что Лепард не одинок в своих оценках. Весной текущего года глава ARK Investment Management Кэти Вуд обозначила целевую стоимость биткоина в $1 млн.

Рынки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители