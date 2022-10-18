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14 минут назад

Доллар становится опасен для США

Инвест-Форсайт

Резкий рост доллара и слабость других валют привели к беспрецедентному снижению прибыли североамериканских корпораций во втором квартале, предвещая еще более тяжелые последствия в этом сезоне отчетности. Об этом сообщает Bloomberg.

Доллар становится опасен для США
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

По данным компании Kyriba Corp., волатильность валюты обошлась североамериканским компаниям в $34,3 млрд в период с апреля по июнь, что является самым большим убытком за всю историю наблюдений с 2013 года.

Уже есть признаки того, что сезон отчетности за третий квартал может быть еще хуже, поскольку ожидается, что доллар останется сильным, а риск глобального экономического спада становится все более очевидным. Влияние сильного доллара было наиболее заметным в американских компаниях, которые получают часть своих доходов за границей.

«Чрезвычайно сильный доллар и слабая экономика в Европе и Китае сказываются на иностранном спросе на американские товары», — отметил главный экономист Comerica Bank Билл Адамс.

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