Доллар становится опасен для США

Резкий рост доллара и слабость других валют привели к беспрецедентному снижению прибыли североамериканских корпораций во втором квартале, предвещая еще более тяжелые последствия в этом сезоне отчетности. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным компании Kyriba Corp., волатильность валюты обошлась североамериканским компаниям в $34,3 млрд в период с апреля по июнь, что является самым большим убытком за всю историю наблюдений с 2013 года.

Уже есть признаки того, что сезон отчетности за третий квартал может быть еще хуже, поскольку ожидается, что доллар останется сильным, а риск глобального экономического спада становится все более очевидным. Влияние сильного доллара было наиболее заметным в американских компаниях, которые получают часть своих доходов за границей.