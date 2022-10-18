В ходе торгов 18 октября стоимость газа в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. За день цены рухнули более чем на 16 процентов.

На минимуме цены на топливо достигали 1090,4 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала ноябрьские фьючерсы скорректировались до 1161 доллара за тысячу кубометров.

Падение цен на газ связано с опережающим график заполнением подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. В настоящее время хранилища достигли отметки в 92,37 процента.